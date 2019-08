Colapsa construcción que llevaba 2 meses de inaugurada en Aquitania

En la vía Desguadero – Barranco Amarillo en la vereda de Suse, del municipio de Aquitania, se reportó una fractura de una placa huella, presuntamente por el mal uso de los materiales. La vía llevaba 2 meses de inaugurada, que correspondía al contrato 008 de 2017, por un valor de 1.495.774.622,11 de pesos.

El objetivo de la obra, que tenía a cargo la empresa contratista Feyma Ingenieria S.A.S, y al interventor Isnardo S. Espitia, era mejorar la vía en un plazo de 4 meses.

“Lo que están haciendo es reutilizar los materiales. Están rompiendo y volviendo a estallar y utilizando eso. Y eso no se puede hacer porque el hierro pierde su resistencia y no cumple con los parámetros debidos. Los materiales no son los ideales”. Asegura el experto, César Moreno.

Hay que recordar que ya se han presentado irregularidades en otras obras de la zona. En días anteriores se conocieron las indagaciones preliminares contra varios funcionarios de la administración de Cuitiva por presunta irregularidad en el otorgamiento en la licencia de la obra del hotel cerca al lago de Tota, que pertenece a familiares del Alcalde de Aquitania.