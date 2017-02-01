Comienzan sanciones por restricción al parrillero hombre en el norte de Barranquilla

Desde este miércoles 1 de febrero se aplicarán las sanciones a los motociclistas que infrinjan la prohibición al parrillero hombre, en el cuadrante comprendido entre las carreras 38 y 65 con calles 72 y Circunvalar.



La medida, que tuvo una etapa de socialización de 6 días, fue adoptada por el alcalde Alejandro Char para frenar los delitos de impacto social como el hurto callejero y el fleteo.



“Concluyó la etapa pedagógica, desde hoy arrancan en firme las sanciones cuyo monto es de 15 salarios mínimos vigentes o $368.850”, advirtió el director del Área Metropolitana de Barranquilla, Jaime Berdugo Pérez.



Según Berdugo, se impusieron 266 comparendos pedagógicos. Aunque solo van 6 días de aplicación de la medida.

El distrito considera que los resultados han sido positivos desde el todo punto de vista. “Esperamos que sigan mejorando los indicadores para la seguridad ciudadana. De ello depende si se mantiene o se extiende a otros sectores de Barranquilla”, declaró el director del Área Metropolitana.