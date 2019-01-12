Con arengas y letanías, barranquilleros pidieron la renuncia del fiscal

Manifestantes esperan realizar una próxima manifestación para insistir en la renuncia del fiscal.. Foto: W Radio( Thot )

Barranquilla le cumplió a la cita para pedir la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez. Centenares de personas se dieron cita a las afueras de la sede de la Fiscalía Seccional Barranquilla, para unirse al llamado de colombianos que exigen la salida de Martínez principalmente por el escándalo de Odebrecht.

"Estamos en contra de la corrupción, en contra de Odebrecht en la que el fiscal está implicado y estamos en contra de la muerte de líderes sociales" expresó Adriana Montero, vinculada a un movimiento de jóvenes que se unió a la manifestación. La joven agregó que el fiscal "se va en contra de la naturaleza si no renuncia porque tiene que atender el llamado del pueblo".

Así como ella, movimientos educativos, de mujeres, también le pidieron al fiscal que se retire de su cargo, porque según los manifestantes, no hay garantías de las investigaciones que actualmente se están adelantando.

Nora Torrenegra del Movimiento de Mujeres y educadores expresó "Le exigimos que si tiene un poquito de dignidad que renuncie, los colombianos no lo queremos, no nos sirve, no tiene talla moral para investigar porque él está implicado también".

Torrenegra explicó que esperan que se realice otra jornada con antorchas y se planea así mismo un cacerolazo.

"La tapa de la olla es el caso de Odebrecht, y una lluvia de coimas que no quisieron ver" fue alguna de las letanías que cantaron los ciudadanos.

Los manifestantes aseguraron que se mantendrán en la lucha hasta que Néstor Humberto Martínez salga de la Fiscalía.