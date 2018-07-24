Concejal denuncia que Universidad de Caldas “funciona como institución de garaje”

Un informe de la Contraloría reveló 38 hallazgos irregulares en la contratación y destinación de recursos de la Universidad de Caldas. Foto: Adrian Rodríguez (W Radio)( Thot )

Víctor Hugo Cortés, concejal de Manizales, calificó a la Universidad de Caldas como una “institución de garaje”. Esta aseveración fue realizada al entregar un informe que llega de la Contraloría General de la Nación, donde se encuentran 38 hallazgos irregulares en la contratación y destinación de recursos de este centro educativo.

Dentro de los resultados de la auditoría de la Contraloría, se constituyeron 13 hallazgos administrativos, de los cuales tres tienen incidencia fiscal por $127.000.992, ocho por presunta incidencia disciplinaria, dos con otras incidencias y uno para solicitar el inicio de una indagación preliminar que serán trasladadas a los competentes. Adicionalmente, se estableció un beneficio del proceso por $4.500.000 millones de pesos.

Cortés, corporado de Manizales y quien pertenece al partido político Libera, advirtió:

“Lamento que la institución tenga más de $14.000 millones de pesos de excesos en el funcionamiento en la vinculación del personal y otros $11.000 millones de pesos en el déficit de la actualización tecnológica. Más de $3.500 millones de lo recaudado de la estampilla han sido destinados para la investigación y esto no se puede, porque son recursos de una destinación específica para biotecnología, el deporte y otros escenarios. Por ende, los recursos de la estampilla deben estar inmersos a una de las cuentas de la universidad, más no a una cuenta específica y no ser manejada como una caja menor”.

El concejal fue enfático en destacar que la Universidad de Caldas, hasta el año 2017, tiene una serie de irregularidades y que esto está respaldado por la Procuraduría General de la Nación. Por este motivo, será el actual rector de la institución, Alejandro Ceballos, en darles claridad a las personas sobre el uso de los recursos que le ingresan a la universidad y cómo es el modelo de contratación.

Por su parte, el secretario general de la Universidad de Caldas, Juan Guillermo Correa García, se refirió a los hallazgos que encontró la Contraloría y frente a las acusaciones que hace el concejal Víctor Hugo Cortés:

“Resulta muy curioso que los hallazgos a los que se refiere el concejal son de una auditoria que se realizaron en el año 2017. Pero sobre la vigencia 2016, la Contraloría volvió a realizar una auditoría mencionando que no son 38 hallazgos sino que son menos; (además) se planteó por parte de la Contraloría que los hallazgos del 2016 fueron superados y subsanados. Y con relación a los recursos de la estampilla pro universidad, los hallazgos están lejanos a lo relacionado con los recursos que son destinados a la estampilla”.

Alejandro Ceballos, rector de la Universidad de Caldas, indicó que se debe hacer una conciliación en las cuentas con respecto a los dineros que ha recaudado la Universidad de Caldas y que coincida con las cuentas que tiene la Secretaría de Hacienda del municipio.

Se estima que en los próximos días, la Comisión Segunda del Concejo de Manizales pueda llevar a cabo la ponencia del concejal Víctor Cortés, quien votará positivo el proyecto de acuerdo de la Estampilla pro Universidad pero con algunas condiciones para mejorar el manejo de los recursos de la Universidad de Caldas.