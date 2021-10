Concepto sobre APP Corredor Portuario de Cartagena quedó sin efecto: Camilo Gómez

En un concepto emitido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado del proyecto APP Corredor Portuario ha generado polémica en Cartagena.

En este concepto, se recomienda al Distrito llegar a una conciliación con la firma KMA Construcciones, porque si no se firma el contrato adjudicado el 16 de diciembre de 2019 por Pedrito Pereira, la Administración Distrital se enfrentaría a millonarias demandas.

Sin embargo, el alcalde William Dau indicó que el concepto fue elaborado por el abogado Julio José Orozco, contratista de la entidad y representó a la Concesión Vial de Cartagena durante las protestas por los peajes del corredor de carga.

Álvaro Royo, profesional de la infraestructura, manifestó en La W que “el tema es que en el 2020 hubo unas protestas ciudadanas por los peajes, y el alcalde con megáfono en mano apoyó las protestas porque tampoco estaba de acuerdo con los peajes; y el abogado de la concesión vial existente es el señor Julio José Orozco, que denunció al alcalde ante la Procuraduría por estar incitando a los desordenes y este mismo abogado, es el que emite el concepto por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, del cual la Alcaldía de Cartagena es cliente. Yo no sé, pero es un tema de un impedimento clarísimo”.

Le puede interesar:

“Julio José Orozco no es abogado de KMA, sino de la concesión actual. Yo no dudo de la honestidad del doctor Orozco, pero tema es que hay un antecedente y causas que por lo menos tenía que haberle comunicado a la Agencia que él no podía emitir un concepto por todo lo que ha pasado”, indicó.

Por su parte, Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, dijo que “el abogado debió haberse declarado impedido, no solo por estar trabajando en la concesión vial actual, sino por una serie de manifestaciones públicas en contra del alcalde de Cartagena. No teníamos conocimiento, y por eso desde el mismo viernes ordené que el concepto quedara sin ningún efecto”.