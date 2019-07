Constructores estarían exigiendo porcentaje para pagar deudas a volqueteros en Antioquia

La Asociación de Volqueteros del Magdalena Medio, que trabajaron en la intervención de la vía entre Puerto Berrío y Maceo, asegura que los constructores los están coaccionando para pagarles.

Son por lo menos 60 volqueteros que trabajaron hasta abril de 2019 fecha en la que la concesión Aleática terminó el contrato con OHL por presuntas irregularidades en el manejo de 150 mil millones de pesos e incumplimientos en la obra.

Alfonso Camacho Representante de los Volqueteros del Magdalena Medio explicó que “la multinacional OHL para que nos dieran trabajo tuvimos que firmar una retro garantía del 10% o sino no nos daban trabajo, pero nos habían dicho que esa plata nos la devolvían al terminar el contrato pero no pasó”.

Los volqueteros agregan que ahora la multinacional pretende cambiarles las condiciones para pagarles lo que les adeuda “ya se terminó el contrato y ahora nos dicen que si queremos que nos paguen nos pagan con el 15% de descuento y que se demoran dos meses para pagarnos, pero además hay que firmar un paz y salvo a la empresa y no me parece porque no nos han pagado” sentencia el señor Camacho.

Hasta el momento no hemos obtenido respuesta por parte de la empresa OHL, Aleática, actual encargada de la obra aclaró que esta situación solo se presenta con los proveedores porque quienes estaban en la obra contratados de manera directa siguen vinculados.

Esta denuncia ya fue puesta en conocimiento de la Presidencia de la República, la ANI, la Procuraduría y la Contraloría General de la República para que intervengan, porque los afectados advierten que consideran bloquear vías si no les dan una solución a esta problemática.