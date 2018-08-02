Continúan los desplazamientos forzados en Nariño

La nueva crisis humanitaria se registra en zona rural de Olaya Herrera. Foto: Alcaldía de Olaya Herrera( Thot )

Por lo menos 240 familias son atendidas ante la situación de desplazamiento que afecta a las localidades de Cañas, Tamaje, Las Mercedes, José Guaco y Bellavista.

Según el secretario de Gobierno, Vladimir Micheleno, las familias están siendo reubicadas en tres albergues, todo esto debido a los combates en disputa del territorio del narcotráfico por parte de los grupos disidentes.

El funcionario insiste en que el municipio no tiene la capacidad logística ni financiera para soportar por más días la difícil situación, solicitó la intervención de los gobiernos departamental y nacional.

Recalcó que por lo menos 33 menores fueron atendidos por un brote de malaria, varias personas con estados delicados de salud y personas de la tercera edad que se encuentran afectadas psicológicamente por el conflicto en la zona

Las autoridades locales mencionan que integrantes de comunidades indígenas estarían confinadas por temor a salir de sus territorios invadidos por los grupos irregulares.