Contraloría abrió investigación a Rodolfo Hernández por la contrucción de la ciclorruta

La Contraloría regional abrió investigación disciplinaria al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por presuntos daños fiscales ya que, al parecer, no se hizo un estudio previo y no hubo socialización al proyecto de la ciclorruta.

Según el denunciante , Daniel Méndez, comenzaron a romper vías para dicha construcción, sin haber tenido en cuenta a la comunidad.

"Cómo es posible que para colocar la ciclorruta en Bucaramanga sin socializar con la comunidad y sin estudio previo, rompieron las vía sy hay una taponera impresionante, cómo es posible que en hora pico nos demormos a Cabecera llegar una hora, eso no tiene presentación, arreglen las vías, no podemos afectar el bien general por el bien particular", dijo.

Este proyecto que ha tenido oposición desde hace varios meses por parte de los comerciantes de la ciudad.