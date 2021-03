Controversia en Barrancabermeja porque mujer trans es imagen para conmemorar el 8 de marzo

En Barrancabermeja se ha desatado una controversia por imágenes que dieron a conocer por parte de la Alcaldía, en el que muestran como imagen a una mujer trans para conmemorar el Día de la Mujer, que se celebra el próximo 8 de marzo.

Esta imagen suscitó un sin número de comentarios en contra y a favor. La mujer trans se llama Sharid Nikol Marín, tiene 35 años y desde sus 18 tomó la decisión de hacer parte del género femenino.

Vive en Barrancabermeja y es empresaria manejando un salón de belleza.

Explicó que la escogieron a ella porque representa la mesa técnica municipal de la comunidad LGBTIQ+ del Distrito.

Además, es activista, y se ha hecho conocer en labores sociales defendiendo los derechos humanos.

Lea aquí: No aparecen cinco vehículos de la Alcaldía de Bucaramanga

Nikol, explicó a la W que, la publicación de la Alcaldía quiere resaltar a las mujeres trans, y no a la mujer por naturaleza.

"Están exaltando nuestra lucha que vivimos día a día, por los derechos y deberes que tenemos nosotros como comunidad, no me siento afectada, yo sé cómo nací, las palabras valen depende de quién venga, me siento orgullosa que nos tengan en cuenta".

Resaltó que es complejo manejar una población machista, ya que se enfoca en una foto y no el contexto de la publicación que hizo la Alcaldía.

Puntualizó que ha sido más el apoyo que ha recibido que los mismos comentarios negativos, por los que se estalló la polémica.

Le puede interesar: Iglesia católica hace un llamado a la solidaridad por crisis humanitaria en Buenaventura



Cortesía: Nikol Marín