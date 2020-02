Controversia en Cúcuta por elección de personero municipal

Pese a una acción judicial, el concejo de Cúcuta mediante una última resolución resolvió continuar con la suspensión de la convocatoria pública, para el concurso de personero de Cúcuta, hasta que un juez competente se pronuncie de fondo a cada una de las solicitudes presentadas por la corporación.

Manuel Salazar, único candidato que logró el 80% en las pruebas de conocimiento durante el concurso público, espera que el cronograma se reanude para cumplir con el 100% de los requisitos para asumir su cargo este 1 de marzo.

"Me encuentro a la espera que el concejo de Cúcuta reanude el concurso, pero no lo ha hecho, a pesar de una decisión del juez lo dispuso así, hay llamado de la procuraduría y contraloría para que se continúe con el cronograma; pero se ha hecho caso omiso al requerimiento, la Federeación Nacional de Personaría de Colombia también realizó la solicitud para que se reanude pero no se ha cumplido". Señaló

El candidato cumplió con la prueba de Conocimientos, para calificar la capacidad del aspirante para ejercer el cargo, la prueba de Competencias Comportamentales, prueba de Análisis de Antecedentes y restaría la entrevista de carácter clasificatorio, aplicada por cada Concejo Municipal.

Las decisiones de la mesa directiva del concejo de Cúcuta, han sido calificadas como contradictorias por algunos miembros de la corporación y han advertido se estará incurriendo en una falta grave disciplinaria y posiblemente en el delito de defraudación a resolución judicial.