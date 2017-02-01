Córdoba: declaran alerta amarilla en salud en el Alto Sinú y San Jorge.

Ante las falencias para prestar los servicios de salud en la zona veredal Gallo, donde se alojarán más de 200 miembros de las Farc, la secretaría de Salud de Córdoba en cabeza de Dilson Bula, declaró la alerta amarilla en materia de salud en el Alto Sinú y el San Jorge para compensar la preocupante situación.

La alerta sería proporcional al tiempo en el cual esté la población guerrillera en el punto de concentración ubicado en zona rural de Tierralta.

Lo anterior se hizo necesario luego de que 20 guerrilleros fueran atendidos por padecer paludismo, a quienes no se les otorgaron los debidos servicios médicos por falta de logística.

Cabe indicar, que actualmente los integrantes de las Farc se encuentran en un punto distante a media hora de Gallo, debido a que aún no hay garantías en dicha vereda.