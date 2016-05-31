Córdoba: tres personas heridas dejan enfrentamientos entre indígenas y el Esmad( Thot )

Enfrentamientos entre cerca de dos mil indígenas y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), dejaron como resultado tres personas heridas.

Según voceros de esta comunidad, lo que habría empezado como una protesta pacífica terminó en desmanes porque el Esmad habría lanzado gases lacrimógenos; por su parte, el comandante de Policía en Córdoba, Coronel Engelbert Grijalba, reconoció que la fuerza pública sí utilizó dichos gases para impedir el bloqueo de la vía.

Los indígenas señalaron que continuarán apoyando el paro hasta que el Gobierno Nacional cumpla con el pacto agrario firmado hace dos años.