Crecen las reacciones sobre las polémicas declaraciones de Rodolfo Hernández

Rodolfo Hernández insinuó que las mujeres de Puerto Wilches eran unas "prostitutas", luego de que lo cuestionaran por el presunto apoyo hacia Sergio Isnardo Muñoz, candidato a la Alcaldía de Bucaramanga.

“Él puede decir lo que quiera, nosotros estamos apoyando a los candidatos independientes, él no, él no, él ha pasado por todos los partidos eso lo han manoseado todos, eso mejor dicho lo han manoseado más que una prostituta de Puerto Wilches que mejor dicho que lo único que no le pasó por encima fue el ferrocarril", esta es la declaración que ha causado revuelo en Santander.

Por lo anterior, no se hizo esperar el rechazo del género femenino de ese municipio.

En un vídeo, un grupo de mujeres, le piden respeto al mandatario de la capital de Santander.

"Merecemos respeto, somos mujeres capacitadas, no nos rebajamos con nadie, ni nos acostamos con nadie, usted tiene hijas, es hijo de una señora, que lamentablemente lo parió a usted señor, exigimos que nos respete, le agradecemos que cuando se vuelva a referir a Puerto Wilches, se refiera que hay gente pujante, cabezas de hogar, no somos prostitutas sino campesinas trabajadoras", dice la pieza audiovisual.

Las mujeres de Puerto Wilches organizaron una marcha para el domingo 11 de agosta con el ánimo de pedirle al alcalde de Bucaramanga que respete.

Entre tanto, el mandatario del municipio cuestionado, José Elías Durán también rechazó las declaraciones.

Por otra parte, la única candidata mujer a la Alcaldía de Bocamanga, Claudia López también reaccionó a las declaraciones del mandatario de Rodolfo Hernández, en un vídeo dijo que al asegurar que las mujeres eran unas prostitutas era una infamia y calumnia que atentan contra la dignidad.

La dirigente, aseguró que Rodolfo Hernández es un politiquero que solo dice mentiras y tiene rabo de paja.

Lea en La W: