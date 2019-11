Cruce en redes sociales entre expresidente Uribe y gobernador de Boyacá

Un intercambio de mensajes por la red social Facebook protagonizaron el senador y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez y el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, entrono a la seguridad en el municipio de Duitama.

“Comunidad de Duitama informa: Grupo de venezolanos y cubanos promueven el delito en nuestra Duitama”, dice el expresidente Uribe en su cuenta de Facebook.

Ante dicha afirmación el gobernador Amaya le respondió: “No expresidente, respetuosamente le solicitamos no desinformar. Ni Duitama ni ningún municipio del departamento es afectado en estos momentos. Ante alguna situación actuaríamos de inmediato. En Boyacá gracias al diálogo hay tranquilidad. Invito a los boyacenses a no caer en la zozobra”.

El exmandatario le insiste que la obligación de los ciudadanos es denunciar y el de los gobernantes es de verificar y actuar. “Al Gobernador de Boyacá, los ciudadanos que me escriben, le deberían transmitir sus preocupaciones sobre Duitama. Los ciudadanos tenemos la obligación de denunciar y el Gobernante de verificar y actuar. El supuesto diálogo no es para que la comunidad guarde silencio sobre fenómenos perturbadores ni para que el Gobernante se esconda en el negacionismo”.

Finalmente, Amaya le responde: “Expresidente Uribe, precisamente por 'supuesto' diálogo, los boyacenses se expresan libremente, sin violencia; y sin importar color político o circunstancia. (…) Acá, en lugar de negar problemas, se visibilizan para resolverlos entre todos. ¡Ese es el diálogo en el que Creemos en Boyacá!”