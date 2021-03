“Cruzamos por miedo a las fuerzas de ese país”: migrante venezolano en Arauquita

Édgar Fernández, migrante venezolano, estuvo en diálogo con W Radio para comentar la situación que se vive en el municipio de Arauquita, Arauca, tras el éxodo de personas del vecino país hacia Colombia.

“Fue un momento difícil, duro por dejar el país, su casa, sus bienes, su propiedad por miedo a perder la vida”, relató.

De igual forma, Fernández confirmó que dejaron Venezuela por temor a las autoridades de ese país, pues para ellos todos los hombres de la región hacen parte de grupos ilegales.

“El gobierno venezolano masacró inocentes y en Venezuela no existen los Derechos Humanos (…). Cruzamos por el miedo a las fuerzas venezolanas. No tenemos ningún respaldo, no hay nadie quien nos cuide”, dijo.