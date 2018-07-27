Cuatro falsos policías fueron capturados en Cali

Cuatro hombres armados, con prendas de uso privativo de la policía, ingresan de manera violenta a una vivienda del sur de Cali, hurtan varios objetos de valor y emprenden la huida.

El denuncio fue instaurado ante las autoridades, quienes lograron ubicar a los delincuentes, siguiendo la señal de GPS de uno de los elementos que habían robado.

Los implicados fueron detenidos en el barrio Mario Correa Réngifo, donde se encontraban ocultos.



Foto: Policía

Durante el operativo, la policía recuperó los elementos hurtados, avaluados en aproximadamente 110 millones de pesos.

Asimismo lograron incautar un arma de fuego e inmovilizaron un taxi y un vehículo particular.

Los capturados se encuentran en proceso de judicialización y serán dejados a disposición de la autoridad competente para que les sea definida su situación judicial.



Foto: Policía