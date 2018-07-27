La W RadioLa W Radio

Regiones

Cuatro falsos policías fueron capturados en Cali

Los implicados habían suplantado a la fuerza pública para ingresar a una vivienda y hurtar varios elementos de valor.

Cuatro falsos policías fueron capturados en Cali. Foto: Policía

Cuatro falsos policías fueron capturados en Cali. Foto: Policía(Thot)

Cuatro hombres armados, con prendas de uso privativo de la policía, ingresan de manera violenta a una vivienda del sur de Cali, hurtan varios objetos de valor y emprenden la huida.

El denuncio fue instaurado ante las autoridades, quienes lograron ubicar  a los delincuentes, siguiendo la señal de GPS de uno de los elementos que habían robado.

Los implicados fueron detenidos en el barrio Mario Correa Réngifo, donde se encontraban ocultos.


Foto: Policía

Durante el operativo, la policía recuperó los elementos hurtados, avaluados en aproximadamente 110 millones de pesos.

Asimismo lograron incautar un arma de fuego e inmovilizaron un taxi y un vehículo particular.

Los capturados se encuentran en proceso de judicialización y serán dejados a disposición de la autoridad competente para que les sea definida su situación judicial.


Foto: Policía

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad