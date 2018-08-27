Cuatro niños en Caquetá rescatados con síntomas de desnutrición y maltrato. Foto: La Wcon Julio Sánchez Cristo( Thot )

Se trata de cuatro hermanos de 8, 6 y 2 años y una niña de 2 meses de la vereda de Los Andes, quienes ya fueron acogidos por el ICBF para recibir la atención necesaria y garantizar el restablecimiento de sus derechos.

Según informes de la Policía de Caquetá, las denuncias fueron recibidas por personas de la vereda donde vivían los cuatro menores.

Tras cinco horas de camino, fueron encontrados en precarias condiciones. Los padres alegaban que por su condición de campesinos no podían brindar la atención necesaria a los niños, quienes ni siquiera contaban con servicio de salud ni registro civil.