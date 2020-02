Cuestionan supuesto desvío de recursos en Duitama, con duró desabastecimiento de agua

A la fuerte sequía y escases de agua potable, se suma la falta de mantenimiento a los pozos profundos que surten del líquido a los habitantes de Duitama, según lo denunció el presidente del Concejo del municipio, Segundo Pinzón que calificó como una irresponsabilidad de la Empresa de Servicios Públicos de Duitama, Empoduitama S.A.

“Precisamente en el informe que nos entregó la gerencia ejecutiva, la gerente de Empoduitama, con sorpresa encontramos, en esta época de verano, nos manifiesta que por falta de responsabilidad administrativa no se le hizo el mantenimiento debido a los pozos profundos para tenerlos listos”, denunció.

Pinzón dijo que la actitud de la empresa de servicios públicos le duele a la ciudad porque, de pronto, no actuó con responsabilidad.

Cuestionó el hecho de que a la anterior administración municipal, en cabeza Alfonso Miguel Silva se le dejaron $4.500 millones para la construcción de un pozo profundo.

“Fueron recursos de liberación del Fonpep, y esos recursos, al parecer no se invirtieron en el pozo profundo, sino se distribuyeron para pagar favores a contratistas”, aseveró Pinzón.

Sostuvo que en el caso del pozo Mirto no se le hizo el mantenimiento por lo cual no se le puede prestar el servicio a Duitama, mientras otro pozo profundo que hace el bombeo a la planta de La Milagrosa tampoco está al servicio.

Por su parte, Pedro Pablo Matallana, gerente de los acueductos rurales de Boyacá, dijo que Empoduitama debe hacer limpieza en las lagunas de las partes altas. “La empresa de servicios públicos tiene que ponerse pilas con eso, debe intervenir de verdad”.

Así mismo, precisó que la solución no es hacer más pozos profundos. “No queremos que ocurra lo de Tunja donde ya se está perdiendo las aguas subterráneas”.

Matallana insistió que se debe elaborar planes a corto, mediano y largo plazo para recuperar las cuencas de Duitama.

Por su parte, Nelly Puerto Fonseca, gerente de Empoduitama S.A. dijo que revisando en el empalme de la empresa se evidenció que en las normas de diseño el tiempo para hacer los mantenimientos preventivos de Los Pozos profundos oscila entre los 8 meses y uno al año.

“Se encontró que en Duitama tenemos dos pozos activos, con permiso de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) y concesión de aguas de dos pozos: El Mirto y El Bosque, este último el único que está funcionando.

Sobre el mantenimientos de los pozos, Puerto Fonseca dijo que El Bosque que tuvo uno sobre el año 2019, y el punto Mirto en el año 2016 “con la buena fortuna qué en la administración anterior no le dieron un uso continuo”.

Con respecto a los recursos del Fonpep que, según el concejal Segundo Pinzón, dejó la primera administración de Constanza Ramírez al gobierno de Alfonso Miguel Silva, Puerto Fonseca precisó que fue un superávit de $5.000 millones destinados para la construcción de un pozo profundo en donde había estudios viabilizados del Ministerio de Vivienda, pero que no fueron transferidos a Empoduitama.

“La siguiente administración no le dio el uso específico, y fueron redistribuidos, según la voluntad de la administración en su momento, es decir no fue la transferencia a Empoduitama para la construcción del pozo profundo, según lo que revisamos, presupuestalmente, parece que se distribuyó para temas de educación y de esos $5.000 millones se giraron $1.600 millones aproximadamente que no daba para la construcción de dicho pozo”, explicó.

Pues consultamos al exalcalde de Alfonso Miguel Silva Pesca, qué pasó con esos $5.000 millones, dijo que se tiene que ser respetuoso cuando hay un proyecto que ya está adjudicado.

“Uno, no puede entrar a cambiar el destino de esos recursos específicos, no se puede cambiar la disposición de esos recursos y pues es una situación que no corresponde a la realidad”, dijo.

Aclaró, que los recursos del Fonpep fueron de $17.000 millones, recursos, según Pesca fueron destinado básicamente para estructura educativa “en el mejoramiento de las 14 sedes de los colegios oficiales” y en malla vial de Duitama, contratos que fueron adjudicados a finales de noviembre de 2019.

Con respecto a lo de Empoduitama se manejaron algunos recursos, la gran mayoría de catastro y alcantarillado, dijo que el objetivo de su administración era solucionar de manera definitiva el problema del agua con pozos profundos pero lamentablemente la misma comunidad no lo permitió.

“La gente tiene la concepción en donde se hace un pozo, todo el entorno se les daña, las fuentes hídricas y eso fue lo que sucedió. En tres sitios donde quisimos habilitar para solucionar de manera definitiva, la comunidad no permitió”, dijo.

Finalmente, Silva Pesca, dijo que en diciembre del año pasado cuando le quedaron a la administración de Constanza Ramírez $30.000 millones de superávit.