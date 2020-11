De las 275 camas UCI que hay en Caldas, 70 están disponibles actualmente

De las 275 camas UCI de adulto que están instaladas en el departamento de Caldas, 70 están disponibles actualmente.

De acuerdo con el director de la Territorial de Salud Carlos Iván Heredia la cifra preocupa ya que los contagios van en aumento y el departamento se encuentra en alerta naranja hospitalaria, razón por la cual pide compromiso de la ciudadanía para disminuir los casos positivos.

Acerca de las camas UCIN, Heredia explica que hay 25 dispuestas para atender a pacientes no COVID, agrega además que Caldas tiene el 74% de ocupación y que los cuidados que se deben adoptar para evitar contraer la enfermedad deben ser mayores en esta época navideña.

“No exponernos, no salir de la casa de no ser necesario, en estos eventos que vienen como el día sin IVA, la navidad, la época de las novenas invitamos a no tener aglomeraciones” expresó el profesional.

Al inicio de la pandemia, Caldas contaba con 136 camas UCI y actualmente se encuentra en la fase dos de expansión, sin embargo, la idea principal es no saturar los centros asistenciales.