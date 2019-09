De nuevo amenazan candidato a la Alcaldía de Tenza, Boyacá

El fin de semana el candidato por el partido Conservador a la Alcaldía de Tenza, Boyacá, Óscar Moreno denunció nuevas amenazas en su contra, luego que desconocidos escribieran en los vehículos la frase: “Estoy muert0”.

Moreno pidió de nuevo seguridad de la Unidad Nacional de Protección, teniendo en cuenta que dichas amenazas, según investigaciones del CTI, serían de carácter político y no de un grupo armado ilegal.

“El día de ayer a eso de las 8 de la mañana me han informado que los vehículo donde yo me movilizo han sido rayados con aerosol que dicen: “Estoy muerto”. Siguen pasando las amenazas y hasta el momento las autoridades no han tomado medidas sobre el asunto”, dijo.

Moreno, el pasado 21 de septiembre denunció tres amenazas en las cuales se le presiona para desistir de su aspiración al cargo público más importante de su municipio.

“Es la tercera amenaza que recibo, me han dejado un panfleto por debajo de la puerta y un sufragio de color morado que decía que en paz descanse y con una foto mía”, cuenta Moreno.

Uno de los conductores de Moreno también habría sido amenazado en las veredas donde adelanta su campaña electoral. “Nos han pinchado los carros”.