Defensa de Juan Valderrama aseguró que Fiscalía pidió prueba de psiquiatría

Mientras Juan Guillermo Valderrama , presunto asesino de Ilse Ojeda, exsargento chilena, sigue en prisión en la cárcel de máxima seguridad de Palogordo de Girón, la defensa busca la manera de poder solucionar su lío jurídico, pues al parecer, la Fiscalía no descarta la posibilidad de hacer una prueba psicológica al presunto responsable de la muerte de Ojeda.

En un principio, en una etapa procesal, el juez negó la prueba psiquiátrica que habían solicitado los abogados de Valderrama.

Uno de los defensores en este caso que pidió no dar su nombre, dio a conocer que la Fiscalía no descarta la solicitud del examen.

"La Fiscalía quiere descartar la solicitud que hizo la defensa en el sentido de que Juán Valderrama presenta algún comportamiento de esquizofrenia, Fiscalía solicita una valoración a traves de un dictamen pisiquiatrico que lo hace Medicina Legal. La defensa en aras de demostrar en su momento lo que se dijo, también hará los exámenes para demostrar los problema que tiene Valderrama", dijo.

No obstante, el ente de control y Medicina Legal no ha confirmado que este examen se vaya a realizar, pues en meses anteriores se había dado a conocer que este tipo de pruebas no podía entorpecer el proceso contra Juan Valderrama por el feminicidio cometido.

