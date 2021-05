Defensor en Sucre denuncia amenazas tras interponer una queja contra un alcalde

El defensor de derechos humanos José Marrugo denunció ante la Fiscalía que luego de interponer una queja disciplinaria en la Procuraduría contra el alcalde de San Benito Manuel Cadrazco (por su participación en una reunión con conjuntos vallenatos sin protocolos de seguridad), ha recibido varias llamadas de dos números telefónicos y mensajes en los que le dicen que se retracte de su denuncia y que deje de ser "sapo".

Además, alerta que las personas que lo contactaron le indicaron que de no dejar de "meterse" con el alcalde le iban a asesinar su familia.

"Que dejara de ser sapo que no fuera metido y que no me metiera en problemas que no me interesaban, que si al alcalde lo llegaban a suspender me iban a matar y si no me podían matar a mi me mataban a mi esposa o me mataban un hijo" manifestó.

W Radio consultó al alcalde Manuel Cadrazco quien indicó que no tiene ningún conocimiento de esas amenazas y que por ninguna razón ha buscado intimidar al defensor de derechos humanos.

También indicó que viene siendo objeto de persecución por parte de Marrugo y otros defensores que según él se "autoamenazan", con el fin de mantener sus privilegios de esquemas de protección.

"Yo no tengo nada que ver con ningún tipo de amenaza, lo que pasa es que es un medio que ellos han utilizado para buscar que el gobierno les siga brindando protección, tienen carros blindados y como se dice que están quitando los esquemas ellos a lo mejor se inventan que los han amenazado" señaló.

