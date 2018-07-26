Denuncian amenazas contra docente indígena en norte del Valle

En el municipio de Bolívar, Valle del Cauca, un indígena docente de la comunidad Embera Chamí denunció haber recibido amenazas de muerte a través de un panfleto que llegó a su vivienda.

En el documento le ordenan al nativo salir de la zona en un plazo máximo de ocho días.

Las amenazas estarían ligadas a su simpatía con el petrismo.

"El docente es del pueblo Embera del Naranjal, conocemos que ese es un corregimiento donde hay varios actores armados al margen de la ley, rechazamos ese acto, que una forma de estigmatizar la lucha de los movimientos", señaló Alberto Guasiruma, Consejero Mayor Orivac Pueblo Embera.

El caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades departamentales que activaron un plan de protección para garantizar la vida del educador.

En lo corrido del año, 10 maestros han sido amenazados en el Valle del Cauca. Todos fueron reubicados en otras sedes educativas, al tiempo que se analiza el nivel del peligro de cada víctima.