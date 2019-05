Denuncian caso de suplantación de la JEP en Popayán

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, denunció que hay personas inescrupulosas que están suplantando la identidad de algunos magistrados del Tribunal en la ciudad de Popayán.

El caso fue descubierto gracias a la denuncia de una persona, que se había acogido a la JEP, quien recibió una carta en la que se le citaba a una supuesta “indagatoria” para analizar sus antecedentes.

El texto fue enviado con el membrete oficial de la jurisdicción, acompañado de la firma falsa de un magistrado y se menciona a la “‘Fiscalía delegada para la JEP”.

La JEP aclaró que esta jurisdicción no cuenta con una “Fiscalía delegada” y sostuvo que no cita a indagatorias de ninguna índole. Asimismo, señaló que sus comunicados, notificaciones y anuncios para citar a los comparecientes no se realizan a través de cartas como se presentó en esta ocasión.

Las denuncias penales ya fueron establecidas y se adelanta la investigación para dar con los responsables de estos hechos.

La JEP invitó a los ciudadanos que, en caso de tener dudas, se comuniquen con la JEP, a través de la página www.jep.gov.co, donde pueden consultar y expresar cualquier duda.

“En las regiones, los comparecientes que reciban comunicaciones pueden consultar con los enlaces territoriales (sus direcciones de correo electrónico están en la página web, servicio al ciudadano), con sus abogados y/o con los del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) de la JEP”, agregó.