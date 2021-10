Denuncian deterioro físico y mal clima laboral en Corvivienda Cartagena

Corvivienda, la entidad encargada de gestionar vivienda digna para los cartageneros, no garantizan espacios dignos para los empleados. Así lo denunciaron a La W varios de ellos quienes accedieron a hablar bajo el anonimato por temor a perder su trabajo.

Quien sí se atrevió a hablar al aire fue Maryuri Monrroy, quien lleva varios años en esa entidad y denuncia que a las fallas de la planta física se suma un mal clima laboral.

Corvivienda funciona en la Casa Mogollón, ubicada en el barrio Manga y declarada desde hace varias décadas como un bien de interés cultural de la nación.

Le puede interesar: Robo de un Rolex termina en balacera en el sector turístico de Cartagena

Según Monroy, anualmente esa vivienda es intervenida para reparar fallas, pero, desde la llegada de Néstor Castro a la gerencia de la entidad, no se han realizado los trabajos de mantenimiento requeridos, a pesar de que en varias oportunidades se lo han solicitado a través de oficios.

“Desde 2019 no se le hace mantenimiento a la casa y no vemos proyecto de que eso se vaya a hacer pronto. La casa se está deteriorando y sabemos que se requieren permisos especiales por ser patrimonio, pero se le puede hacer mantenimiento y en esta administración no se ha hecho nada de mantenimiento”, dijo Monrroy, quien compartió a este medio imágenes que muestran las oficinas llenas de agua tras un aguacero y las paredes llenas de hongo, producto de la humedad.

“El espacio laboral ha desmejorado mucho: aquí teníamos unas divisiones con vidrio para tener cada oficina separada y él (Néstor Castro) apenas llegó mandó a quitarlas en plena pandemia. Ahora, como no ha podido darlas de baja y podría generar un detrimento las están instalando nuevamente”, expresó otra empleada de la entidad que pidió reserva de su identidad.

Lea también: Hospital del Pozón suspende atención por ataques a la institución y al personal

El gerente de Corvivienda, Néstor Castro, respondió que ya han adelantado los permisos en las entidades de patrimonio para adelantar la intervención de la Casa Mogollón. “Ya contamos con el aval para realizar el mantenimiento que tiene que ver con algunas filtraciones, igualmente desde el Instituto de Patrimonio nos hicieron la sugerencia de elevar una consulta al Ministerio de Cultura y estamos atentos a la respuesta para hacer el mantenimiento para que el que ya contamos con los recursos”, detalló.

Sobre el mal clima laboral, Castro indicó que desconocía la situación y negó que los empleados de la entidad tengan que pedir cita para hablar con él, una situación que tras las entrevistas le reiteraron a La W dos empleados de Corvivienda.

“Venimos realizando acciones transparentes, que sabemos que eso pueda molestar a algunas personas, pero no tenía conocimiento de las inquietudes que expresa la persona en este medio”, expresó el funcionario.