Denuncian por estafa al alcalde de Madrid, Cundinamarca

Andrés Roa, Sindy Zárate y Humberto Leal denunciaron en La W Radio al Alcalde de Madrid, Cundinamarca, Orlando Cardona, y al ex secretario de Obras del Municipio, Oscar Velasco, por incumplir con el pago de una serie de obras que llevaron a cabo en el municipio.

Andrés Roa aseguró que son tres obras las que la Alcaldía no le ha querido pagar argumentando que los contratos se hicieron con de la administración pasada y no le corresponde asumir los más de 700 millones de pesos que costó un mega parque al pie del coliseo municipal, un centro administrativo integral en el barrio Sosiego y la adecuación de la sede institucional del colegio Serrezuela ubicado en el lote Guatemala.

Por su parte, Sindy Zárate, aseguró que construyó junto a su madre un jardín ecológico en el lote Guatemala que se le entregó al ingeniero Oscar Velasco. Al contactar al Alcalde para reclamar el pago este le aseguró que pensó que se trataba de una donación al municipio por lo que no respondería por los 9 millones que costó el proyecto.

Humberto Leal, otro de los afectados, denunció que hizo una limpieza al lote Guatemala que iba a hacer entregado posteriormente a la Ministra de Educación para la construcción de un Colegio y confiando en la amistad de muchos años que tenía con al Alcalde realizó el trabajo antes de firmar un contrato con la Alcaldía, la cual hasta el momento no se ha hecho responsable.

La W intentó comunicarse en repetidas ocasiones con el Alcalde de Madrid, Orlando Cardona, pero no ha sido posible. Por otro lado, contactamos al entonces Secretario de Obras del municipio, Oscar Velasco quien no quiso pronunciarse para, según él, no generar controversia debido a que el caso ya está en manos de la Procuraduría.

Lea en La W: