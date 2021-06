Denuncian presuntas irregularidades en proyecto Quintas de Toledo en Cota

La Alcaldía de Cota se encuentra envuelta en polémicas a raíz de posibles irregularidades en la expedición de la licencia del conjunto residencial Quintas de Toledo.

Esto ya que el recién nombrado secretario de planeación del municipio, William Aristizábal, sería el representante legal suplente de la firma Constructora e Inversiones Dar Hogar SAS, quien tramitó la licencia y además sería ingeniero estructural del proyecto en contravía del artículo 45 de la Ley 842 de 2003 y el artículo 40 del Código Único Disciplinario.

Leidy Barrera, veedora ciudadana, explicó que ese aparente conflicto de interés no sería la única irregularidad, ya que se expidió una licencia de construcción para 50 casas cuando solo se podían construir 6 casas. Así mismo, el terreno es agroforestal y en la licencia se desconoció la protección de suelos por los cuerpos de agua que lo rodean.

Explicó que la secretaria de planeación suplente, quien denunció estas irregularidades, fue sacada del cargo y nombrado William Aristizábal, ingeniero estructural del proyecto y gerente suplente de la constructora que tramitó la licencia.

Advirtió que el secretario se presentó en la diligencia llevada a cabo por la inspección de la policía y la personería para revisar el proceso de licencia y aseguró que no había problema con la licencia. Para la veedora, la situación anterior probaría que el secretario no se declaró impedido. En una asamblea del concejo, el alcalde justificó lo anterior diciendo que el secretario "no era monedita de oro para caerle bien a todo el mundo".

La W Radio contactó al alcalde Néstor Guitarrero y al secretario William Aristizábal para responder a esta denuncia. El primero se comprometió a responder al aire esta denuncia y no volvió a contestar su teléfono celular y el segundo jamás contestó las llamadas y mensajes.