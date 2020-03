El veedor de Santa Marta, Miguel Conto, denunció en La W que hay varios barrios a los que no llega el agua y los dirigentes políticos no hacen nada al respecto. José Rodrigo Dajud, gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, respondió que hay lugares a los que no llega el agua por temas geográficos o porque se roban el agua.

