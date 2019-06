Denuncias por más de $1700 millones han llegado a la Contraloría general de Boyacá

El contralor general de Boyacá, Pablo Augusto Gutiérrez, confirmó que se han dispuesto investigadores para establecer si se apertura o no procesos de responsabilidad fiscal sobre denuncias que han llegado al ente de control por más de $1700 millones contra instituciones estatales del departamento.

“Este año estamos incentivando la denuncia ciudadana y creo que es la mejor estrategia que nos está dando resultado frente al detrimento fiscal, y le podemos dar un parte a la comunidad que al momento logramos establecer denuncias por más de $1700 millones a diferentes gestores fiscales”, explicó el jefe del ente de control del departamento.

Gutiérrez dijo que se fortaleció la parte jurídica del ente de control para que los hallazgos y las denuncias tramitadas sean mucho más consistentes con el fin de que no se pierdan por circunstancias procesales o de negligencia administrativa.

“Cada uno de los investigadores estudiarán las denuncias y aspiramos a tener buenos resultados para el bien de las comunidades”, sostuvo Gutiérrez.

Recordó que la Auditoría General de la República calificó a la Contraloría General de Boyacá entre las 10 mejores del país.