Desde hoy en Bucaramanga, venezolanos solo serán atendidos en urgencias

El instituto municipal de salud, ISABU, decidió dejar de prestar servicio integral a los migrantes venezolanos debido a que desde hace dos años y medio se ha incrementado una deuda con la entidad y las autoridades gubernamentales no han respondido ante el saldo rojo.

Juan Eduardo Durán, director de la entidad, dijo que por ahora se recibirán a los hermanos del vecino país en la unidad de urgencias de los centros de salud de Bucaramanga, y por el momento se suspende la atención en citas, y demás servicios integrales.

Agregó que la secretaría de salud de Santander les adeuda más de 2.500 millones de pesos , dinero que no ha sido cancelado y que perjudica las finanzas del instituto.

“Únicamente se van a atender las urgencias vitales, las mujeres embarazadas han sido atendidas en todo el aspecto pero esto ha tocado fondo, las autoridades no nos han pagado los cerca de dos mil 500 millones de pesos que nos adeudan por el tipo de atención, nos dan autorización pero no nos pagan y si seguimos así, terminado el año vamos a tener una facturación de 5 mil a la población venezolana ", dijo el funcionario.

Además, dijo que se está brindando el 30% en atenciones a mujeres embarazadas venezolanos y el resto a población en gestación de Colombia.

“Hemos atendido 1.200 partos de migrantes venezolanos y de población colombiana tan solo 800”, dijo.

Por su parte, la secretaria de salud de Santander, dio a conocer que el dinero que se les adeuda son 1.200 millones de pesos y que este tipo de acciones estaría contradiciendo las directrices del ministerio de salud, ya que hay que brindarle atención a todo tipo de población.