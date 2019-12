Después de 38 horas sin ser atendido murió bebe en Bosconia, Cesar

En dialogo con la W Radio, José David Chamorro padre del menor Alan Mateo, relató el recorrido que tuvo que hacer para que atendieran a su hijo quien tuvo un accidente el 24 de diciembre durante las fiestas de navidad.

Según cuenta el familiar, el menor estaba jugando con otro niño, estaban corriendo y riéndose cuando de repente empezó a toser sin parar, los padres notaron que tenía un objeto en la garganta por lo que de manera inmediata lo llevaron a la Clínica del municipio de Bosconia en el departamento del Cesar, allá le buscaron una remisión para la Clínica Laura Daniela en Valledupar, “Lo aceptaron pero cuando llegamos, nos dijeron que no lo podían aceptar porque no había cama, nos mandaron para el Simón Bolívar, ahí nos demoramos otra hora más, les pedimos colaboración pero nos dijeron que allá tampoco se podía porque no había cama, nos mandaron para otra clínica, duramos otra hora pero nos dijeron que no lo podían atender por el hecho de tener carnet de la EPS Salud Vida.

Ante la negativa en el sistema de Salud de la región la familia decide llevarlo de nuevo para el municipio de Bosconia “ya era la 1 de la mañana y el niño comenzó a presentar un paro respiratorio, cada vez se fue poniendo más delicado…” cuenta el padre.

“Llamé a una clínica privada de Barranquilla Portazul y me dijeron que nos cobraban $30 millones para operarlo, yo le dije a la Clínica que tenía la plata, pero cuando empezaron hacer el trámite hubo un problema porque el niño estaba afiliado al Sisben y a la EPS.

Luego después de 38 horas de recorrer varios centros de Salud llamaron a los padres del menor a decirles que ya había una cama en la Clínica Laura Daniela “ya el niño tenía seis infartos, llegamos y el que lo iba a atender nos dijo que el niño estaba muy delicado y al momento murió por otro infarto”

Respuesta de Secretaría de Salud del Cesar

Este medio también consulto al secretario de Salud del departamento del Cesar, Jorge Juan Orozco quien aseguró que la muerte Alan corresponde a una falla del sistema de salud y especialmente a la red prestadora de servicios que tiene la EPS Salud “El superintendente de Salud emitió un acto administrativo para que atendieran a los usuarios pero a salud vida no le importa ellos no le ponen atención a nadie.

Adicionalmente el funcionario anunció que ya la secretaría abrió una investigación tanto a las clínicas donde el niño fue atendido como a las que le negaron el servicio, además radicaron una queja formal al Superintendente de Salud, Fabio Aristizabal “El tema en esta región es realmente crítico, no sabemos dónde va parar esto”.

Orozco advierte que la responsabilidad de la muerte del menor recae en la Eps y en toda la red prestadora de salud “había una vida que se tenía que salvar y nadie lo hizo”.

Adicionalmente explica que el menor necesitaba un cirujano de tórax Pediátrico, “En Valledupar no lo tenemos, pero no entendemos por qué la clínica lo regresó a un municipio que no tenía la capacidad para resolver este caso”.

