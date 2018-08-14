Destituyen y capturan a cinco policías en la ciudad de Cúcuta. Foto: Colprensa( Thot )

La policía adelantó una investigación que permitió la captura de tres miembros del nivel ejecutivo y dos patrulleros por su presunta participación en hechos irregulares durante el desempeño de sus funciones, en el corregimiento de Ricaurte zona rural de la ciudad de Cúcuta.

Estas cinco personas fueron apartadas de la Institución y puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y favorecimiento al contrabando.

La policía metropolitana de Cúcuta informó mediante un comunicado que en desarrollo de la misma operación, la Policía capturó a cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Trocheros’, por los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio por dar u ofrecer.