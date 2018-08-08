Dos días de arresto deberá cumplir el congresista César Pachón por desacato a una tutela

Por decisión de una juez municipal del circuito de Tunja el representante a la Cámara por Boyacá, César Augusto Pachón, deberá cumplir dos días de arresto en el comando de la Policía Metropolitana de Tunja y pagar tres salarios mínimos de multa.

Al resolver la juez María del Rosario Roncancio, sanciona a pagar a favor de la Nación tres salarios mínimos vigentes dentro de un término de cinco días a partir de la ejecutoria de la providencia.

El hecho se remonta al día 27 de mayo de este año cuando Pachón posteó en su cuenta de Twitter una foto del líder de las juventudes del Centro Democrático, Carlos Fajardo, con el entonces candidato presidencial y hoy mandatario de los colombiano, Iván Duque, en donde lo calificaba de bandido, terrorista y que estaba privado de la libertad.

"Desconozco los motivos por los cuales el señor Pachón hizo esto; me imaginó que fue replicando una cadena de twitter que el señor Gustavo Petro publicó en mi contra", explicó.

Ante esta situación, Fajardo hizo valer sus derechos ante los jueces de la República por lo cual instauró una tutela por violación al derecho de buen nombre y el Juzgado Primero Civil de Tunja fallo a favor de sus derechos a lo que Pachón impugnó la decisión y el Juzgado Cuarto Civil de Circuito de Tunja reafirmó el fallo a favor de Carlos Fajardo.

En el fallo se le ordena a Pachón eliminar de su cuenta de Twitter la información que vulneraba el derecho al buen nombre de Fajardo y rectificarse.

"Se limita a borrar la información pero no se retractó sobre dichas afirmaciones pero no se retractó, esto me motivo a radicar el invidente de desacato en contra del señor César Pachón", explicó.