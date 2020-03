Dos enfermeras que atendieron a turista con coronavirus en Cartagena fueron contagiadas

Luego de que se conociera por parte del Ministerio de Salud la existencia de dos nuevos casos de coronavirus en Cartagena, las autoridades de salud de esa ciudad confirmaron que se trata de dos enfermeras que atendieron a la turista británica de 85 años que llegó el pasado 8 de marzo a boro de un crucero y que permanece aislada en la clínica Medihelp.

Según detalló el director del Departamento de Salud, Álvaro Fortich, las dos mujeres que se contagiaron del virus están en aislamiento supervisado y sus casos hacen parte de un paquete de 48 pruebas que se realizaron al personal sanitario que pudo tener contacto con la extranjera.

“La detección de estos dos casos se dio porque hemos venido haciendo el seguimiento a esos contactos relacionados con la paciente, hemos estado monitoreando a todo este personal y se han tomado medidas como el cerco epidemiológico y la toma de muestras de laboratorio. Se cumplió el protocolo para la atención de la paciente, pero sabemos que, aun cumpliendo con todos los protocolos, el riesgo de contagio al personal de salud existe y es alto por el grado de exposición para salvar la vida y recuperar la salud de los otros”, expresó Fortich.

Las autoridades de salud informaron, además, que estas dos pacientes, que están aisladas en sus casas, no han manifestado ningún síntoma, “que es un comportamiento no identificado, no habitual en los casos reportados, esperemos que en los próximos días tampoco manifiesten síntomas que es la característica que generalmente las hace infectantes”.

Medidas extremas

Ante estos dos nuevos casos, la alcaldía de Cartagena anunció la noche de este domingo nueva medias extremas para detener la propagación del Covid-19 en esta ciudad de alta afluencia de turistas.

Dentro de esas medias están las de la restricción del ingreso de personas no nacionales y no residentes en Colombia. Los nacionales que lleguen a la ciudad tendrán aislamiento preventivo obligatorio por 14 días.

Además, se ordenó suspender todos los eventos y aglomeraciones públicas y privadas de carácter social, deportivas, artísticas, recreativas, culturales, religiosas, políticas o de cualquier otra índole; restringir temporalmente las actividades comerciales en los establecimientos como discotecas, bares, tabernas, clubes nocturnos, salas de cine, casinos, licoreras, clubes sociales, salones de juegos, centros recreativos, moteles, estaderos, cantinas y similares.

A los restaurantes y cafetería se les ordenó limitar el servicio al público detallando que la ocupación de mesas debe ser máximo del 20% de su capacidad normal, entre las 6:00 am y las 10:00 pm.

También se determinó la suspensión de la actividad turística comercial en: baluartes, museos, fortificaciones, chivas y buses turísticos. De igual manera se restringe toda actividad en las playas urbanas, corregimentales e insulares.

Asimismo, se restringió temporalmente la circulación de personas a partir de las 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada en los sectores del Centro Histórico, Getsemaní, San Diego y La Matuna. Y en toda la ciudad se prohíbe temporalmente el tránsito de motos con parrilleros y la circulación de las mismas des 11 de la noche a 5 de la mañana.

Las autoridades invitaron a quienes sientan algún síntoma gripal a comunicarse con las líneas telefónicas 125, 317 4016183 y 317 5010966.