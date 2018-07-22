Dos mineros muertos en mina de carbón en Ventaquemada, Boyacá

La oficina de Gestión del Riesgo confirmó la muert de dos personas en la mina de carbón ubicada en la Vereda Parroquia Vieja, sector Yerbabuena en el municipivo de Ventaquemada.

"El equipo de salvamento minero de la Agencia Nacional de Mineria reportó presencia a la cinco de la mañana en el lugar de los hechos y alrededor de las 8 y 30 de la mañana se estaban realizando labores de dos cuerpos sin vida", explicó Germán Bermúdez director de Gestión del Riesgo de Boyacá.

Sostuvo que las autoridades en Ventaquemada están haciendo el levantamiento de los cuerpos.

Dijo que frente a la ilegalidad de la mineria ya la ANM estará realizando la verificación de la legalidad de la mina.

La Defensa Civil y la Policía fueron claves en las labores de rescate además de Gestión del Riesgo.