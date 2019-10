El exsenador David Char habló sobre su relación con miembros de la AUC ante la JEP

En la audiencia presentada hoy, en la sala 14 del Palacio de Justicia de Barranquilla ante la JEP, el exsenador David Char confirmó su relación con miembros de la AUC desde el 2005.

Específicamente con uno de sus candidatos: Alfredo Arraut, a quién le entregó $50 millones en efectivo para financiar su campaña en las elecciones 2006-2010.

¿Cómo se conocen?

El excongresista aseguró que en el 2005 conoció a alias Don Antonio y Carlos Mario García, alias el médico, por Julio César Polonia, un amigo empresario que se los presentó en el cumpleaños de su esposa. Sin embargo, en el evento no se tocó ningún tema relacionado con la política.

Pasado un tiempo, German Vargas Lleras, presidente del partido, eligió a Char para dirigir Cambio Radical en el Atlántico y ahí es donde García ve la oportunidad de hacer alianzas con el exsenador.

Petición

En una reunión con el funcionario, Carlos Mario García le cuenta a David Char que Mario Marenco, alias el gordo, es la persona encargada del trabajo de campo. Es decir, quién conformaba los grupos en los municipios. Pero, antes de finalizar la conversación este le menciona a una segunda persona: Alfredo Arraut, quien actualmente es candidato al concejo de Soledad.

En su discurso, García le hace énfasis en que necesita el aval para Arraut, y Char accedió en ayudarlo porque consideraba que podía ganarse una votación importante de Alfredo si hacían esta fórmula juntos, por lo que empezaron a desarrollar inmediatamente todo el tema de la campaña.

Sede política

Tras esta reunión David Char, decide alquilar una casa como sede política, en donde le abre un espacio a Marenco para que atendiera a sus líderes y le hablaran de la alianza que se estaba haciendo con el funcionario.

“La idea era que si teníamos líderes en el mismo municipio que ellos tuvieran una sola sede y que de ahí trabajaran para fórmula Char Arraut”, aseguró el excongresista.

Vargas niega el aval y se disuelve la alianza

El lanzamiento de la campaña se hizo en el hotel Dann Carlton, allí estuvo presente el presidente del partido Cambio Radical German Vargas Lleras, quien tomó la decisión de no darle el aval al señor Arraut por los problemas de malas administraciones que les habían manifestado algunos periodistas en el evento.

“Luego de que esto sucede, Julio me llama a decirme que si no se le daba el aval a Alfredo no se iba a poder continuar con la alianza”, aseguró Char, agregando que a las dos semanas Alfredo Arraut le dan orden de captura.

Nueva fórmula

Según el exsenador, la casa que había sido alquilada para la sede tuvo que ser cerrada, y en noviembre - diciembre de ese mismo año Julio Polania le hizo el comentario de que Alonso Acosta había tenido una ruptura con Efraín Cepeda, y se encargó de que estos dos hicieran una nueva alianza política.

“En enero cerré mi pacto con Acosta, quién terminó siendo mi fórmula en el año 2006-2010”, manifestó.

No obstante, David Char, hoy acusado de haber tenido nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia, dijo que se sentía arrepentido y reconoció que se equivocó.

“He aceptado mi equivocación, yo he debido denunciarlos y ni siquiera permitir que ellos se me acercaran”, puntualizó el funcionario refiriéndose a los miembros de la AUC en la segunda audiencia que se realizó en la ciudad de Barranquilla.