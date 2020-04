El gobernador de Magdalena responde a las denuncias por contratos ajenos a la pandemia

El gobernador de Magadelna, Carlos Caicedo, habló en La W sobre las denuncias realizadas por el veedor ciudadano Miguel Martínez quien afirmó que el gobernador hizo un millonario contrato para una campaña que mejorara la imagen de su gestión. Caicedo sostuvo que la mayoría de los recursos de la Gobernación se han utilizado para atender la emergencia.

Caicedo sostuvo que los contratos en asesoría de comunicación por los que se le critica solo representan 83 millones de pesos de los 210.000 que fueron invertidos. Además, agregó que están planeadas 400 contrataciones para los centros de salud.

Finalmente, habló sobre las acusaciones que ha recibido de hacer política con la entrega de mercados para atender la emergencia por el coronavirus. “Se me está haciendo un cuestionamiento severo, no veo dónde hay un asunto político por entregar mercados, lo hago para que no crean que el gobernador está en su casa, no sabe uno cómo proceder”.

Lea en La W: