El senador Álvaro Uribe Vélez habla sobre investigación en su contra en Manizales

El senador Álvaro Uribe Vélez manifestó en Manizales que la investigación que actualmente tiene en su contra se está dando por falsos testigos que lo difaman y que quieren deshonrar su nombre.

“Sí, a mí me están investigando por defender mi honra, me están investigando porque personas muy cercanas al terrorismo están enojadas conmigo porque recuperamos la seguridad y han buscado testigos para que me difamen” explicó Uribe.

También indicó que la investigación en su contra no se está llevando a cabo por robar dinero del estado, ni porque tuviera una campaña financiada con dinero corrupto, motivo por el que manifiesta tener su conciencia tranquila.

“Por fortuna a mí no me están investigando por ser un congresista de mermelada corrupta, por fortuna a mí no me están investigando por sobornos, nadie puede decir que a lo largo de mi carrera pública me haya sobornado".