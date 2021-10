Eln se atribuye a los atentados en oleoductos de Ecopetrol en Barrancabermeja

El ataque que se hizo hoy, 15 de octubre, en la mañana, con artefactos explosivos al oleoducto Cira Infantas , en el sector Paquistán, que dejo afectaciones en el suelo y vegetación y el que se originó el 12 de septiembre, también al mismo oleoducto, pero en el corregimiento el Centro lo habría cometido el ELN.

“Nuestras fuerzas guerrilleras ejecutaron acción de sabotaje contra líneas del oleoducto Cira infantas al servicio de Ecopetrol, hoy 15 de octubre en el sector de Paquistán, en la vía entre Barrancabermeja y Bucaramanga”.

"Igualmente somos responsables de las acciones de sabotaje ejecutadas el pasado 12 de septiembre, contra dos líneas de oleoductos al servicio de Ecopetrol, en el corregimiento El Centro de Barrancabermeja. En estas acciones nuestras fuerzas se replegaron sin novedad".

A pesar de esto, y luego de un consejo de seguridad realizado en Barrancabermeja con todas la autoridades, el alcalde Alfonso Eljach, dijo que no se atrevía a asegurar que este atentado lo haya hecho un grupo al margen de la ley.

"No tenemos ninguna certificación de presencia de grupo armado, no podemos garantizarlo, ellos nos han dicho que no tienen elementos para hacerlo".

Los dos atentados han dejado afectación en cuerpos de agua, en flora y fauna y derrames de crudo que está siendo atendidos.