¿Empresa de Aseo de Santander estaría relacionada con campañas políticas en Los Santos?

La W pudo obtener en exclusiva una denuncia sobre una candidata a la Alcaldía de Los Santos , se trata de Carol Tarazona, quien es del partido de la U.

Según los documentos, Tarazona estaría presuntamente utilizando recursos públicos, ya que al parecer, se manejaría dinero para la campaña desde la Empresa de Aseo de Santander.

Entidad que fue creada en el 2006, cuando el esposo de la candidata Carlos Mendoza fue alcalde en ese entonces por el partido Opción Ciudadana, partido de Luis Alberto el "tuerto gil".

La W pudo obtener documentos que darían cuenta que una de las representantes legales de esta empresa, que es Diana Cantillo envía por medio de un correo electrónico a la aspirante lo que sería el plan de gobierno y una de las propuestas es, crear una triple A, es decir, una empresa de Aseo, Agua y Alcantarillado.

Entre tanto, Nancy Santana, otra representante legal de la empresa de Aseo , firmó un recibo de pago registrado que tiene como referencia: “Avisos Política Mauricio Aguilar” y la orden de publicidad se encuentra a nombre de Carol Tarazona, este pago fue para publicidad radial en San Gil.

Lo curioso también es que esto vendría de muchos años atrás porque se denunció en La W un presunto carrusel de contratación, debido que desde el 2005 al 2008 se posesionó como alcalde Carlos Mendoza con el partido de Opción Ciudadana,( y esposo de actual candidata) , luego, el renunció a su cargo y en la terna escogen a un campesino llamado Benjamín Almeyda, quien firmó un contrato de basuras por vigencia de 10 años.

Posteriormente, en el 2009, se firmó un otro sí de ese contrato (con prolongación de 10 años más) pero esta vez lo firma el alcalde Luís Orlando Mendoza ( hermano de Carlos Mendoza).

En esos época, figuraba como representante legal de la empresa de aseo Adriana Amaya, quien en sus redes sociales aparece con el "tuerto Gil" en el que se presume una buena amistad.

En el 2010, Carlos Mendoza y Luís Alberto Mendoza, fueron condenados por el delito peculado por apropiación con falsedad en documentos públicos y privados.

Actualmente en las redes sociales de Carol Tarazona, se registró una imagen en la que aparece con el ex coronel y ex gobernador, Hugo Aguilar, haciendo campaña política, la pieza audiovisual fue borrada, luego de la publicación.

La W contactó a Caracol Mendoza, quien negó tomar recursos públicos para su campaña desde la Empresa de Aseo de Santander.

"Crear una triple A no está en el programa de mi gobierno, yo trabajaré para la comunidad, nunca he ocupado un cargo público, estamos en época electoral como no tienen por dónde buscarme cosas, entonces proceden a endilgarme en cosas que no son ciertas", dijo.

Por otro lado, manifestó que la condena de su marido son situaciones ajenas a su campaña de aspirante a la Alcaldía de Los Santos.

"Es una situación que vivió mi familia, si mi esposo debía algo, inocente o no inocente, ya pagó, será Dios que se encargue de juzgarlo".

Finalmente, también se pudo conocer un contrato de la Empresa de Aseo de tres meses para Paola Giselle Gutiérrez que se lanzó como candidata al concejo del municipio por el partido de la U, aval por el que va Carol Tarazona y quien abiertamente apoya a la aspirante al Concejo.

Presentación previa del documento adjunto: