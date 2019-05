En Algarrobo (Magdalena) alcaldesa le pone a urbanización el nombre de su nieto

La urbanización 'Gianmarco' que se está desarrollando en el municipio de Algarrobo (Magdalena) es un proyecto celebrado ante el Fondo Nacional de Vivienda (Fonade) y esa municipalidad. Esto no tendría nada de llamativo si no fuese porque el nombre de la obra hace referencia al nieto de la mandataria y gestora de la iniciativa, Maribel Andrade.

W Radio le consultó por esta curiosidad a la mandataria y ésta manifestó que "lo hice por el sentimiento".

"Yo lo hice por mi nieto, es el nombre de él y quise hacerlo (...) no porque (con) la comunidad se socializa eso. La administración pasada puso unas viviendas Villa Belén y Villa María por su mamá y nadie dijo nada, entonces si yo lo hago es malo. Entonces no le veo el motivo que nadie me tenga que señalar y juzgar por ello", precisó Andrade tras el hecho, revelado por el medio local Seguimiento.co

La obra, que da prioridad a las familias desplazadas, a las que hacen parte de la Red Unidos y a los sectores más vulnerables, espera ser entregado en octubre de 2019.