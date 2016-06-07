En Antioquia inicia paro camionero sin puntos de concentración

En Antioquia, la Asociación de Transportadores de Carga, ATC, tomó la determinación de apoyar el paro camionero a partir de este momento, con un cese de actividades de los cerca de 35 mil transportadores que hay en el territorio paisa.

La determinación fue adoptada de manera unánime por la base camionera de la ciudad de Medellín, del oriente, norte y Urabá antioqueño, quienes decidieron apoyar con firmeza la inmovilización decretada por la Cruzada Nacional Camionera.

En Antioquia, según explicaron los voceros, no se tendrán puntos de concentración específicos.

Los transportadores revelaron que tendrán toda la disposición de dialogar hoy a las 4 de la tarde, con el Ministro de Transporte en Bogotá, pese a que ya han adelantado 80 reuniones, después de las que no ha habido ni una sola acción.

Recordemos que como medida preventiva, a las concentraciones de campesinos, indígenas y mineros que hay en Antioquia por el paro agrario, 5.600 hombres de la policía custodiarán los 6 principales ejes viales del departamento. Además se activaron 60 puntos de control.

Las protestas de los campesinos, indígenas y mineros en el departamento antioqueño han dejado bloqueos temporales de algunas vías, leves daños a la infraestructura física y cerca de 30 personas lesionadas.