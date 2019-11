En Boyacá en delicado estado de salud se encuentra periodista herido con arma blanca

En el hospital San Rafael de Tunja, en delicado estado de salud se encuentra el periodista boyacense Jorge Camargo tras recibir varias lesiones con arma blanca en Santana, Boyacá.

Según Óscar Camargo, su hermano Jorge se ha desempeñado durante varios años en labor de contenidos y en las pasadas elecciones estaba trabajando para uno de los candidatos a la Alcaldía de Santana.

"Venia cumpliendo con su labor, haciendo entrevistas y contenidos para un candidato a la Alcaldía de Santana", explicó Óscar Camargo.

Según la familia, Jorge Camargo en la noche del 27 de octubre se encontraba cerca a la Alcaldía cuando se originaron dos asonadas en Santana, (una en la tarde y otra en la noche) y entre las 10 y 11 de la noche un hombre le propinó varias lesiones con arma blanca en el cuerpo.

"Aún no se sabe quién es, pero si hay sospechosos, pueden haber cómplices y estamos a la espera de las investigaciones de la Fiscalía, pero fue una persona que lo apuñaló cuatro veces con sevicia en el costado derecho", narró Óscar.

La agresión le ocasionó varias heridas, le hicieron dos transfusiones de sangre y lo operaron de emergencia.

"En este momento él se encuentra delicado estado de salud, sin embargo, los médicos y el cirujano nos dicen que esta recuperándose, pero el problema son las secuelas que le van a dejar esas heridas porque le afectó un pulmón", cuenta el hermano de Jorge.

La familia del periodista no entiende porque la Policía ese 27 de octubre, solo habló de los uniformados heridos en la asonada, y no de la situación de Jorge quien casi pierde la vida a escasos metros de la plaza principal. "No entendemos porque tanto silencio por parte de las autoridades".

Por su parte, la Fiscalía está adelantando las investigaciones para establecer el o los responsables de este hecho.