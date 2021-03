En Cartagena, denuncian pérdidas de vacunas contra el Covid-19 por inasistencias

Entre una y dos dosis de cada frasco de las vacunas contra el Covid-19 se estarían perdiendo en Cartagena por fallas en el agendamiento de citas para la aplicación del antígeno. Así lo denunció el Colegio de Bacteriólogos de Bolívar, donde su directora Alicia Gaviria señala que el reporte de esta anomalía le ha llegado desde varios de los puntos de inmunización habilitados en la ciudad.

Gaviria precisó que detrás de esta falla ha habido una falta de validación de la información de agendamiento de citas. “Algunas personas están embarazadas, lactando, fuera de la ciudad, y como esos listados se fueron hace como más de un mes al Ministerio de Salud, no se realiza la validación para ver si en ese momento pueden o no aplicar la vacuna o si quieren, porque hay personas que están en el listado y no dan el consentimiento para aplicar la dosis”, precisó.

La bacterióloga detalló que ella misma se percató de un caso en el que “se abrió una multidosis de Pfizer, para lo cual deben estar seis personas para ser inmunizadas y en ese momento solo estuvieron cuatro, ese remanente (de dos dosis) no se utiliza” y sugirió “tener personas suplentes que se pudieran aplicar la dosis en casos como este”.

Lea además: UNGRD rechaza cotizaciones de consorcios que pujan por la protección costera de Cartagena.

La directora del Departamento de Salud, Johan Bueno, le negó a La W que esto esté ocurriendo y precisó que ningún lote de vacunas se abre sin tener confirmado y en el lugar de vacunación el número de personas a inmunizar.

“Dentro del proceso de microplaneación y agendamiento de las jornadas de vacunación se tiene contemplado el agendamiento de citas del total de las dosis dispuestas por vial (frasco). Adicionalmente, se realiza recordatorio y confirmación de asistencia de los usuarios objeto de vacunación para garantizar que estos lleguen a la aplicación de la vacuna”, explicó Bueno.

El Departamento de Salud anunció que desde ayer se aumentó de 39 a 51 los puntos de vacunación COVID autorizados en 31 IPS de esta capital con los que se espera acelerar el plan de vacunación.