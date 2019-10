En cinco municipios de Córdoba solicitan alcaldes ad hoc

La gobernadora de Córdoba, Sandra Patricia Devia, confirmó que, en cinco de los 30 municipios de este departamento, requieren alcaldes ad hoc teniendo en cuenta las elecciones regionales del 27 de octubre del presente año.

En municipios como Cereté, Ciénaga de Oro y Lorica, las solicitudes han sido presentadas por terceros.

“Hay dos formas de designación y solicitud, cuando el mismo alcalde se declara impedido y lo solicita, en este caso lo han hecho Montelíbano y Los Córdobas; y otra forma es cuando un tercero que se siente afectado lo solicita formalmente a alguna de las autoridades. En este caso, me lo solicitaron a mí pero yo le voy a dar traslado a la Procuraduría porque yo no puedo dirimir quiénes están impedidos y quiénes no, que son, Ciénaga de Oro, Lorica y Cereté”, precisó la mandataria.

Los alcaldes que se declararon impedidos fueron: Francisco Aleans (Montelíbano) y Juan Carlos Yances (Los Córdobas).

La mandataria agregó que, junto con las demás autoridades se analizará el mapa de riesgo que ha presentado la Misión de Observación Electoral-MOE y la Defensoría del Pueblo, que han alertado en zonas del sur de Córdoba, principalmente y también en los municipios costaneros.