En el Valle del Cauca ciudadanos incumplieron la ampliación del toque de queda

Algunos vallecaucanos salieron a las calles este martes 24 de marzo, pese a la ampliación del toque de queda decretado en los 42 municipios del departamento que restringe la movilidad de los ciudadanos a menos que hagan parte de las excepcionales.

En videos publicados en redes sociales se observan grandes aglomeraciones en establecimientos de comercio, centros de salud y terminales de transporte, como la que sirve a Cali, donde el 50 por ciento de las empresas de buses suspendieron sus servicios.

“Esto es un llamado a que las personas que no tiene tiquetes o no han consultado si hay disponibilidad de rutas, no se dirijan a la terminal de transportes de Cali debido a que no hay despachos y para evitar las aglomeraciones”, señaló Juan Guillermo Martínez, vocero de comunicaciones de la Terminal.

Los vehículos del Sistema de Transporte Masivo MIO, excedían el límite de pasajeros y en el Centro Administrativo Municipal CAM de Cali, cientos de ciudadanos venezolanos y vendedores informales salieron a protestar motivados por falsas cadenas de Whatsapp en las que les prometían supuestas ayudas alimentarias.

“En las instalaciones de alcaldía de Cali no se le va a brindar alimentación a nadie, en la plazoleta del CAM no se van a repartir mercados, vamos a adelantar un proyecto de seguridad alimentaria en el territorio, a través de la iglesia de las organizaciones comunales y comunitarias”, dijo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

Las autoridades de la región insisten en hacer un llamado a acatar el toque de queda y advierte que el incumplimiento de la norma generará multas de $936 mil pesos e incluso prisión.

“Queremos pedirles a los empresarios que no convoquen a sus trabajadores si no tiene un servicio esencial”, agregó el mandatario caleño.

El toque de queda en Valle del Cauca se une a partir de 11:59 p.m. al aislamiento obligatorio que decretó el Gobierno Nacional hasta el 13 de abril.







foto