En mi campaña no están Alejandro Lyons y tampoco los Besaile: Carlos Gómez

Después de las polémicas grabaciones reveladas por Yasser Alvear, candidato a la Alcaldía de Montería, donde se evidencia a través de una serie de llamadas con el exgobernador de Córdoba la forma en la que Lyons aún maneja la política de la zona.

Durante la entrevista, Yasser Alvear dijo que “Darío Oviedo me ofreció 50 millones de pesos a cambio del apoyo a Carlos Gómez. Y hasta ahí llegó mi parte investigativa, no fue más. No me dio el dinero, solo lo pactamos”.

Carlos Gómez, candidato a la Gobernación de Córdoba, respondió en micrófonos de La W a las fuertes grabaciones que lo vinculan con el testigo clave del "cartel de la toga" y protegido en EEUU, Alejandro Lyons.

“Rechazamos cualquier acusación cualquier que se haya hecho sobre mí, también que en mi campaña no está Alejandro Lyons y tampoco los Besaile”

También enfatizó en que su campaña ha estado regida por la decencia y que hace cuatro años cuando fue candidato a la Gobernación de Córdoba se enfrentó a la maquinaria de Musa Besaile y a la de Alejandro Lyons.

Además, aseguró que “hoy me están haciendo una campaña de persecución y desprestigio” y que quien habría elegido a Alejandro Lyons fueron los Besaile.

Una de las cosas que más causa curiosidad es que Carlos Gómez trabajó por dos años en la administración de Lyons, a lo que confirmó y dijo “Trabajé en la administración de Alejandro Lyons en los primeros seis meses como asesor de la oficina Jurídica y luego secretario general de la Gobernación de Córdoba”

Finalizando, aseguró no haber hablado con el expresidente Uribe debido a que está en zona rural del departamento.

