En riesgo fútbol profesional en Tunja por falencias en estadio La Independencia

Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, sostuvo un encuentro con el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán en la cual hizo serios reparos, más allá del estado de la cancha, a la iluminación, la adecuación de los camerinos y la falta de público en los partidos de Boyacá Patriotas y Boyacá Chico.

Vélez advirtió en pocas palabras que el estadio de La Independencia ya no clasifica para pasar los lineamientos de Conmebol, si no se soluciona no podría continuar el fútbol profesional en Boyacá.

Ante estos reparos el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán dijo que uno de los acuerdos a los que se llegó es el de buscar, a través de las instituciones públicas y entidades privadas, patrocinios para que los equipos y para que el fútbol boyacense tenga un mayor respaldo.

Así mismo, Barragán sostuvo que se va hacer gestión ante entidades públicas y privadas para conseguir recursos con el fin de mejorar la iluminación y la adecuación del estadio La Independencia.

“Buscar la forma que los boyacenses apoyen el fútbol, y lo dijeron ambos directores de los equipos boyacenses, es que la afición no los está acompañando en los partidos que se están realizando en la ciudad de Tunja”, explicó.