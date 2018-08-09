En tres meses se adjudicará obra de puente aplazada por más de una década en Tunja

El secretario de Infraestructura de Tunja, César David Flores, dijo que la Curaduría Número 2 otorgó una licencia para la construcción de un edificio en un lote aledaño al puente de Las Quintas. Foto: Jorge Herrera (W Radio)( Thot )

El puente de Las Quintas fue una obra inconclusa que se inició en el año 2004, pero un falló de una acción popular en 2005 obligó a la Alcaldía de Tunja a concretar su construcción. Sin embargo, han pasado tres mandatarios y nada ha pasado por supuestos cambios normativos, y ahora un edificio impide que el puente sea una realidad.

Según el secretario de Infraestructura de Tunja, César David Flores, en 2018 la administración municipal se encontró con la sorpresa que la Curaduría Número 2 otorgó una licencia para la construcción de un edificio en un lote aledaño al Puente de Las Quintas.

“Entonces, al ver esto, el diseño que teníamos no nos sirve porque el puente estaba presupuestado para doble carril, por lo que quedaría pegado al edificio de cinco pisos”, explica.

El funcionario sostiene que el alcalde, Pablo Emilio Cepeda, apropió 1.800 millones de pesos para dar solución al problema.

“En cuanto a lo que se refiere a la acción popular se está haciendo el rediseño del puente con un sola calzada de doble carril que será entregado en las próximas semanas”, dijo el funcionario.

En consecuencia, la Alcaldía de Tunja espera tener el rediseño del puente en un mes y el proceso de contratación para la construcción en los próximos dos meses

“En tres meses estaría adjudicada la construcción y se hacen las actas de inicio de la obra”, explicó.