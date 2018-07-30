En Tunja aprueban proyecto que modifica presupuesto para 2018 por más de %11 mil millones. Foto: Colprensa( Thot )

De los recursos se dejan 2000 millones para los controvertidos proyectos de Vivienda de Torres del Parque y Estancia del Roble.

Según la concejal Sandra Estupiñán, ponente del proyecto, 800 millones de pesos se dejarán para dar cumplimiento a la acción popular de la obra los puentes de Las Quintas.

Se precisó que 1500 millones de pesos serán direccionados para las obras de la Plaza de Bolívar incluida en el Plan Bicentenario.

"400 millones para la adecuación del edificio municipal y 800 millones para la fase dos del hospital de la ciudad de Tunja", explicó Estupiñán.

También se tomarán 500 millones de pesos para cámaras de seguridad dentro del proyecto de seguridad y convivencia ciudadana.

Estupiñán explicó que la mayoría de los recursos son provenientes, a corte de 30 de junio de 2018 de la oficina de Tesorería, del recaudó por ingresos tributarios correspondiente de Impuesto predial por 9 mil millones de pesos.